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Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini o aralığa çekti

ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini yüzde 1.75 - 2 aralığına çekti. Fed faizi, 25 baz puan ndirdi. Projeksiyonlara göre Fed üyeleri, daha fazla gevşeme konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. Fed aşkın rezervler üzerindeki faizi yüzde 2.10'dan 1.80'e çekti. Fed, ABD ekonomisi 2019 büyüme tahminini yüzde 2.1'den 2.2'ye yükseltti. Fed, genişlemenin sürdürülmesini sağlamaya uygun hareket edeceğini tekrarladı

Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini o aralığa çekti

Fed Eylül ayı toplantısında beklentiye paralel olarak 25 bp faiz indirimine gitti.

Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı (OIER) yüzde 2.10'dan oy birliğiyle yüzde 1.80'e indirildi. Beklenti yüzde 1.80 idi.

Karar metninin yayınlanmasının ardından Dolar Endeksi'nde (DXY) fazla değişiklik olmadı.

NE OLMUŞTU

ABD Merkez Bankası Temmuz toplatısında 11 yıllık aranın ardından ilk kez faiz indirimine giderek 2015 sonunda başlattığı sıkılaştırma döngüsüne ara vermişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #FED #abd #Merkez Bankası
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