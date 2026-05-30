Son Dakika: Akaryakıt fiyatları pompayı sallıyor! 30 Mayıs 2026 benzin, Motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL?
Global piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki oynaklık ve vergilere yapılan ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskısını sürdürüyor.
Dolar/TL kurunun 45,90 seviyesinden işlem gördüğü 30 Mayıs 2026 Cumartesi gününde; seyahate çıkacak sürücüler ve tatil dönüşü yolundaki vatandaşlar arama motorlarında "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.
İşte İstanbul (Avrupa-Anadolu), Ankara ve İzmir'de serbest piyasada geçerli olan güncel benzin, motorin (mazot) ve otogaz (LPG) fiyat listesi:
İstanbul Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin Litre Fiyatı: 64.32 TL
Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 67.03 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 33.89 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin Litre Fiyatı: 64.18 TL
Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 66.90 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 33.29 TL
Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları
Benzin Litre Fiyatı: 65.29 TL
Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 68.16 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 33.87 TL
İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları
Benzin Litre Fiyatı: 65.57 TL
Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 68.43 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 33.69 TL
> Not: Akaryakıt fiyatları; dağıtım şirketleri, serbest piyasa koşulları ve bayiler arasındaki rekabete bağlı olarak şehirlere ve istasyonlara göre küçük değişiklikler gösterebilmektedir.