SON DAKİKA: Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! Benzin ve motorine dev artış

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ardı ardına gelen vergi artışları ile ÖTV zamları, akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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SON DAKİKA: Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! Benzin ve motorine dev artış - Resim: 1

 Global piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına gece yarısı itibarıyla çifte zam yansıtıldı. Yapılan son artışla birlikte motorinin litre fiyatına 3 lira 12 kuruş, benzinin litre fiyatına ise yaklaşık 1 lira 14 kuruş zam yapıldı. 

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SON DAKİKA: Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! Benzin ve motorine dev artış - Resim: 2

Gelen zamların ardından 17 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları yeniden şekillendi.

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SON DAKİKA: Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! Benzin ve motorine dev artış - Resim: 3

İSTANBUL AVRUPA VE ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'un her iki yakasında geçerli olan güncel pompa fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 65.65 TL
Motorin litre fiyatı: 73.08 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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SON DAKİKA: Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! Benzin ve motorine dev artış - Resim: 4

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 65.49 TL
Motorin litre fiyatı: 72.92 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL

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SON DAKİKA: Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! Benzin ve motorine dev artış - Resim: 5

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Başkent Ankara'da zamlı akaryakıt fiyatları tabelalara şu şekilde yansıdı:

Benzin litre fiyatı: 66.60 TL
Motorin litre fiyatı: 74.19 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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SON DAKİKA: Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! Benzin ve motorine dev artış - Resim: 6

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de 17 Temmuz Cuma günü itibarıyla geçerli olan güncel fiyat listesi:

Benzin litre fiyatı: 66.90 TL
Motorin litre fiyatı: 74.47 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL

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