SON DAKİKA: Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! Benzin ve motorine dev artış

İSTANBUL AVRUPA VE ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'un her iki yakasında geçerli olan güncel pompa fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 65.65 TL

Motorin litre fiyatı: 73.08 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL