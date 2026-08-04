Son dakika: Akaryakıta dev zam geldi! İşte 4 Ağustos 2026 il il benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Son dakika: Akaryakıta dev zam geldi! İşte 4 Ağustos 2026 il il benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 1

Yaşanan gelişmelerin ardından akaryakıt ürünlerinden otogaza (LPG) 2 lira 60 kuruş zam yapıldı. Gelen zamla birlikte otogazın litre fiyatı bazı illerde 36 TL seviyesine yaklaştı.

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Son dakika: Akaryakıta dev zam geldi! İşte 4 Ağustos 2026 il il benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 2

Günün ilk saatlerinden itibaren "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar için üç büyük ildeki son durum netleşti.

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Son dakika: Akaryakıta dev zam geldi! İşte 4 Ağustos 2026 il il benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 3

İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 67,24 TL
Motorin litre fiyatı: 81,02 TL
LPG litre fiyatı: 33,79 TL

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Son dakika: Akaryakıta dev zam geldi! İşte 4 Ağustos 2026 il il benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 4

İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 67,08 TL
Motorin litre fiyatı: 80,87 TL
LPG litre fiyatı: 33,19 TL

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Son dakika: Akaryakıta dev zam geldi! İşte 4 Ağustos 2026 il il benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 5

Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 68,20 TL
Motorin litre fiyatı: 82,14 TL
LPG litre fiyatı: 33,89 TL

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Son dakika: Akaryakıta dev zam geldi! İşte 4 Ağustos 2026 il il benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 6

İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 68,50 TL
Motorin litre fiyatı: 82,42 TL
LPG litre fiyatı: 33,79 TL

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