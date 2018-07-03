Geçtiğimizgünlerde Avrasya Tüneli'ne yapılan zammın ardından bir zam haberi de sabah saatlerinde ekmeğe gelmişti. Az önce ajanslara düşen son dakika haberine göre de alkollü içeceklere %15.5 zam yapıldı.

Alkollü içkilerin özel tüketim vergisi (ÖTV), yüzde 15,5 oranında arttı.



Ozan Bingöl'ün aktardığına göre litrede 184 TL olan maktu vergi 213 TL'ye yükseldi. Bu zamla birlikte ortalama bir 70'lik rakı fiyatı 120 lirayı aşarken, litre fiyatı ise 165 liraya çıktı.



Böylelikle 2018 yılının ocak ayında rakının litresinde uygulanan ÖTV tutarı 171 TL iken 6 ayda 3 kez zamlanarak 213 TL oldu. Son zam ile 2018 yılının ilk 6 ayında alkole gelen toplam zam yüzde 25 oranına yükselmiş oldu.



Zam haberinin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları yapılan zamma karşı tepkilerini attıkları tweetlerle dile getirdi.



İşte o tepkilerden bazıları;



**Doğalgaz, alkol, gıda zam zam zam... E seçim bitti... Normaldir... #BuÜlkede



**Alkol'e yüzde 15.5 zam çok şükür biraktim alkolü



**Daha ne zamlar göreceğiz alkole gelen zam daha başlangıç. Fiyatlar böyle artmaya devam ettikçe kaçakçılık ve evde yapılan alkol ürünleri de aynı oranda artmaya devam edecek. Zaten siyasiler ceplerini dolduracak buradan gelen paralarla.



**Alkol ürünlerine ÖTV zammı yapılmış. Alkolün ÖTV’sine ortalama %16 zam gelmiş. Nasıl hızlı gidiyor muyuz?

