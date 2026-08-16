Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın canlı fiyatları

İç ve dış piyasalardaki hareketlilik sürerken yatırımcılar ve altın alım-satımı yapacak vatandaşlar anlık fiyat değişimlerini yakından izliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın canlı fiyatları - Resim: 1

Küresel piyasalarda ons altındaki seyir ve iç piyasadaki dinamiklerle birlikte altın fiyatları haftanın son gününde işlem görmeye devam ediyor.

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın canlı fiyatları - Resim: 2

16 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Piyasalardan alınan son verilere göre serbest piyasada güncel satış rakamları şu şekilde şekillendi:

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın canlı fiyatları - Resim: 3

Gram Altın: 6.737,19 TL

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın canlı fiyatları - Resim: 4

Çeyrek Altın: 10.992,00 TL

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın canlı fiyatları - Resim: 5

Yarım Altın: 21.983,00 TL

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın canlı fiyatları - Resim: 6

Tam Altın: 43.545,55 TL

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın canlı fiyatları - Resim: 7

Cumhuriyet Altını: 43.792,00 TL

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın canlı fiyatları - Resim: 8

Gremse Altın: 109.197,81 TL

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın canlı fiyatları - Resim: 9

Ons Altın: 4.376,79 Dolar

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın canlı fiyatları - Resim: 10

Yatırım kararlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, serbest piyasa ve Kapalıçarşı'daki anlık fiyat hareketliliklerini gün boyu takip etmeyi sürdürüyor.

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın canlı fiyatları - Resim: 11
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Altın gram altın