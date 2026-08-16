Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın canlı fiyatları
İç ve dış piyasalardaki hareketlilik sürerken yatırımcılar ve altın alım-satımı yapacak vatandaşlar anlık fiyat değişimlerini yakından izliyor.
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Küresel piyasalarda ons altındaki seyir ve iç piyasadaki dinamiklerle birlikte altın fiyatları haftanın son gününde işlem görmeye devam ediyor.
16 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Piyasalardan alınan son verilere göre serbest piyasada güncel satış rakamları şu şekilde şekillendi:
Gram Altın: 6.737,19 TL
Çeyrek Altın: 10.992,00 TL
Yarım Altın: 21.983,00 TL
Tam Altın: 43.545,55 TL
Cumhuriyet Altını: 43.792,00 TL
Gremse Altın: 109.197,81 TL
Ons Altın: 4.376,79 Dolar
Yatırım kararlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, serbest piyasa ve Kapalıçarşı'daki anlık fiyat hareketliliklerini gün boyu takip etmeyi sürdürüyor.
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