Son Dakika: Altın fiyatlarında bayram öncesi arife günü hareketi! Çeyrek ve Gram altın bugün ne kadar?
Altın alım satımı yapacak vatandaşlar, bayram öncesinde güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın güne 6.695 TL seviyesinden, ons altın ise 4.535 dolar civarından başladı. Orta Doğu’da artan iyimser havaya rağmen, bazı konulardaki görüş ayrılıkları piyasalardaki belirsizliği artırdı. Dün yükseliş kaydeden altın fiyatları, bugün ise düşüş yönünde hareket etti.
İşte 26 Mayıs 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları listesi:
Güncel Altın Satış Fiyatları:
Gram altın satış fiyatı: 6.703,008 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.066,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 22.102,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 44.043,25 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.095,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 110.445,89 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.539,92 dolar