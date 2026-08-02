Son dakika: Altın fiyatlarında son durum! İşte 2 Ağustos 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor.
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakın takibe alınırken, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorularına yanıt aranıyor.
2 Ağustos 2026 güncel altın satış fiyatları
2 Ağustos 2026 Pazar gününün ilk saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel altın satış fiyatları şu şekilde gerçekleşti:
Gram altın satış fiyatı: 6.175,37 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.093,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.187,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 39.999,91 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.188,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 100.306,51 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.042,61 Dolar