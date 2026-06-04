Son dakika: Altında alım fırsatı mı? 4 Haziran gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?
Küresel piyasalardaki makroekonomik veriler ve iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği, altın fiyatlarında hareketli saatlerin yaşanmasına neden oluyor.
Hem elindeki birikimi değerlendirmek isteyen yatırımcılar hem de düğün veya borç nedeniyle altın alım-satımı yapacak olan vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren canlı altın fiyatlarını mercek altına aldı. 4 Haziran 2026 Perşembe sabahında altın piyasası hem yurt içinde hem de yurt dışında kritik teknik seviyeleri test ederek güne başladı.
ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYE: 200 GÜNLÜK ORTALAMA TEST EDİLDİ
Uluslararası piyasalarda ons altın güne 4.474 dolar düzeyinden başlangıç yaptı. Ancak işlemlerin ilk saatlerinde küresel satış baskısıyla birlikte ons altın, teknik açıdan çok önemli bir destek noktası olarak kabul edilen 200 günlük hareketli ortalamaya kadar geri çekilme yaşadı.
Bu gerilemeyle birlikte gün içinde en düşük 4.423 dolar seviyesi görüldü. Bu kritik destek bölgesinden gelen güçlü tepki alımları ile ons altın yeniden yukarı yönlü bir ivme yakalayarak kayıplarının bir kısmını telafi etti. Yurt içinde ise gram altın güne 6.610 TL seviyesinden giriş yaptı.
4 HAZİRAN BUGÜN GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Piyasalarda yaşanan anlık tepki alımları ve döviz kurundaki denge sonrasında, serbest piyasa ve kuyumcularda geçerli olan güncel altın satış fiyatları düz metin akışıyla şu şekilde şekillendi:
GRAM ALTIN: Güne 6.610 TL'den başladıktan sonra anlık işlemlerde net 6.591,892 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN: Piyasalardaki hareketlilikle birlikte bugün serbest piyasada 10.877,00 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN: Yatırımcısının yakından izlediği yarım altın bugün 21.741,00 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.
TAM ALTIN: Yastık altı birikimcilerinin gözdesi tam altın, güncel işlemlerde 43.106,09 TL seviyesinde seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI: Ata altını olarak da bilinen Cumhuriyet altını satış fiyatı 43.363,00 TL olarak kayıtlara geçti.
GREMSE ALTIN: Yüksek bütçeli yatırımların adresi gremse altın bugün tam 108.095,80 TL'den satılıyor.
ONS ALTIN: Küresel piyasalarda tepki alımlarının ardından dengelenen ons altın, anlık olarak 4.464,54 dolar seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, ons altındaki 200 günlük hareketli ortalamanın korunup korunmayacağının önümüzdeki günlerde gram ve çeyrek altın fiyatlarının yönünü tayin edeceğini belirterek yatırımcıların temkinli olmasını öneriyor.