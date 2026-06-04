Son dakika: Altında alım fırsatı mı? 4 Haziran gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

Hem elindeki birikimi değerlendirmek isteyen yatırımcılar hem de düğün veya borç nedeniyle altın alım-satımı yapacak olan vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren canlı altın fiyatlarını mercek altına aldı. 4 Haziran 2026 Perşembe sabahında altın piyasası hem yurt içinde hem de yurt dışında kritik teknik seviyeleri test ederek güne başladı.