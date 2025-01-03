Son dakika! Aralık 2024 enflasyon verileri açıklandı: Emekli ve memur zammı belli oldu

2024 yılı Aralık ayında enflasyon, aylık bazda %1,03 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %44,38'e gerileyerek önemli bir düşüş gösterdi

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Son dakika! Aralık 2024 enflasyon verileri açıklandı: Emekli ve memur zammı belli oldu
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2024 yılı Aralık ayında enflasyon, aylık bazda %1,03 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %44,38'e gerileyerek önemli bir düşüş gösterdi. Bu verilerle birlikte, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları %15,75 oranında artarken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %11,75'lik bir zam yapıldı.

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