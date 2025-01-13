SON DAKİKA! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HaberTürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Vedat Işıkhan, 2025 yılı için belirlenen 22.104,67 TL'lik asgari ücret ile ilgili de konuştu. Vedat Işıkhan, 2025 yılı içinde asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Vedat Işıkhan, vatandaşların satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorunda olduklarını söyledi.

Vedat Işıkhan, enflasyonda ciddi anlamda iyileşme beklediklerini belirterek, "Enflasyonda düşüsün başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir başka durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım 2023 yılının temmuz ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu noktada Ekonomi Koordinasyon Kurulunda karar alınarak güncelleme yapabiliriz." dedi.

BELEDİYELERİN SGK'YE PRİM BORCU

Bakan Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borcuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Belediyelerin, SGK'ye olan toplam prim borcunun 167 milyar lira düzeyinde olduğunu vurgulayan Vedat Işıkhan, söz konusu borcun yaklaşık yüzde 70'inin CHP'liler tarafından yönetilen belediyelere ait olduğunu aktardı.

Bakan Vedat Işıkhan, 30 büyükşehir belediyesinden 14'ünün CHP'li olduğunu belirterek, buna rağmen büyükşehir belediyesi borçlarının yüzde 76'sının CHP'li büyükşehir belediyelerine ait olduğuna dikkati çekti.

SGK'ye en fazla borcu bulunan 30 belediyeden 23'ünün CHP'li belediye olduğuna dikkati çeken Vedat Işıkhan, "SGK'nin prim tahsilat oranı yüzde 90. Ancak belediyelerden prim tahsilatına geldiğimizde sıkıntılarla karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borçlarına karşı önerdiği gayrimenkullerin bir tanesi dışında hacizli ve ipotekli olduğunu bildiren Işıkhan, "Gayrimenkuller bize teklif edilirken, bunların satış kabiliyetine bakıyoruz. Bize önerdikleri listede tuvaletler, bankamatikler ve depolar var. Bunların üzerinde de şerh ve ipotek var. Ankara Büyükşehir Belediyesi, SGK borçlarına karşı tuvaletler teklif etti, teklif ettiği tuvaletlerde haciz ve şerh olduğu ortaya çıktı." dedi.