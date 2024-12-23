SON DAKİKA! Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu

Gözler 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarına çevrildi. Asgari ücretin açıklanacağı tarihle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
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Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren yeni asgari ücretin ne kadar olacağı büyük bir merakla bekleniyor. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç de devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapmıştı. Komisyon, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek.

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin ne zaman açıklanacağıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Asgari ücretin bu hafta açıklanacağını belirten Bakan Vedat Işıkhan, "Perşembe veya cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayacağız." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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