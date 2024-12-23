SON DAKİKA! Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren yeni asgari ücretin ne kadar olacağı büyük bir merakla bekleniyor. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç de devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapmıştı. Komisyon, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek.

Yapılacak son toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 29 BİN 583 LİRA OLMUŞTU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı üç toplantının ardından herhangi bir rakam gündeme gelmemişti. Üçüncü toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-İş, mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanmasını, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesini talep etmişti.

TÜRK-İŞ'in talebinin ardından gözler işverenin teklifine çevrildi. Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi.

Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip olacak.

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:

• Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira

• Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira

• Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira

• Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira

• Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira

ASGARİ ÜCRETİN NE ZAMAN AÇIKANACAĞI BELLİ OLDU

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin ne zaman açıklanacağıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi.

Bakan Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Asgari ücretin bu hafta açıklanacağını belirten Bakan Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının perşembe ya da cuma günü yapılacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.