Son dakika... Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün yapılacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı asgari ücretini belirlemek üzere üçüncü kez toplanıyor. Kritik görüşme, bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

İLK TOPLANTI 1,5 SAAT SÜRDÜ

Komisyon süreci 12 Aralık Cuma günü yapılan ilk toplantıyla başladı. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlık ettiği ve 1,5 saat süren bu toplantıya, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcileri ise toplantıda yer almadı. Toplantı öncesinde Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Bakanlığa giderek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir ön görüşme yaptı.

HENÜZ RAKAM KONUŞULMADI

Komisyonun ikinci toplantısı ise 18 Aralık tarihinde yapıldı. Türk-İş heyeti, ilk toplantıda olduğu gibi bu görüşmeye de katılmadı. Geride kalan her iki toplantıda da taraflar arasında asgari ücrete dair herhangi bir rakam belirlenmedi.