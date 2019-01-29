Fiyatı astronomik şekilde artan patlıcan ve biber gibi sebze ile meyvelerin artık marketlerde satılmayacağı belirtildi. Market müdürlerinin, bağlı bulundukları genel müdürlükle yaptıkları yazışmaları kendileriyle paylaştığını belirten Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, fiyatının astronomik olarak artan sebze ve meyveleri marketlerin satın almayacağını ifade etti

Hürriyet gazetesine konuşan Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan "Market müdürleri, bağlı bulundukları genel müdürlüklerle yaptıkları yazışmaları bizimle paylaşarak fiyatı astronomik olarak artan sebze ve meyveleri satın almayacaklarını duyurdu. Biz de yeni karara göre planlamamızı yaptık. Marketler tüketici ve ilgili bakanlıklarla karşı karşıya gelmek istemiyor. Patlıcan ve biberin kilosu halde bile 9-10 TL’ye ulaştı. Bu şartlarda bu ürün markete girerse 20 TL’ye satılması lazım. Kimse şu ortamda böyle bir risk almak istemiyor. O yüzden kısıtlamanın yeni birçok ürüne yansımasını bekliyoruz" dedi.



Kararla ilgili konuşan bazı zincir marketlerin şube müdürleri, "Merkez yönetimlerden gelen yazı üzerine yeni bir planlama yapıldı. Plana göre fiyatları astronomik olarak yükselen ürünlerin satışını durdurduk. Bu uygulama ne kadar devam edecek ve biber, patlıcan dışında hangi ürünleri kapsama alacak şu an için bilemiyoruz" diye konuştu.



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