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Son dakika... Bakan Berat Albayrak'tan ortak kart ve milli reyting açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Milli reyting kuruluşu kurulum süresi görüşüldü. Kamu bankalarının ortak kart projelerine ilişkin süreç ele alındı.

Son dakika... Bakan Berat Albayrak'tan ortak kart ve milli reyting açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Milli reyting kuruluşu kurulum süresi görüşüldü. Kamu bankalarının ortak kart projelerine ilişkin süreç ele alındı.

Etiketler; #berat albayrak #ortak kart
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