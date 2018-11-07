Benzinin pompa fiyatı gece yarısından itibaren 21 kuruş indirilecek. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı toplam 37 kuruşluk azalacak.

Benzine 17 kuruşluk indirimden sonra 20 kuruşluk bir daha indirim yapılacak.



Yeni fiyat tarifesi gece yarısından sonra uygulanmaya başlanacak.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın açıklamasına göre benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,58 liraya inecek.



Ankara'da ise litre fiyatıı 6 lira 89 kuruştan, 6 lira 69 kuruşa düşecek.



Benzinde uygulanan eşel mobil sisteminde ÖTV tutarı tavana seviyeye ulaştığı için yapılan indirimler pompa fiyatına da aynen yansıyor.



Bir hafta içerisinde benzine yapılan toplam 37 kuruşluk indirimin motorin fiyatlarına da yansıması öngörülüyor.





ulusal.com.tr