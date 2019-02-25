Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı. Zammın pompa fiyatlarına yansıması ile tüm şehirlerde benzin fiyatları artacak. Uzmanlara göre benzin fiyatlarındaki artışın sebebi ABD'nin İran ile Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar.

5 Şubat'ta fiyatı 6 kuruş zamlandmıştı. 2 hafta arayla benzine yine zam geldi. Bu kez zam oranı daha yüksek oldu.



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına 27 kuruş zam yapıldı.



Benzin fiyatlarında artış oranları şehirlere göre değişkenlik gösteriyor.



Zammın pompa fiyatlarına yansıması ile Ankara’da ortalama 6,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,9 liradan 6,36 liraya, İzmir’de 6,14 liradan 6,41 liraya yükselecek.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki ülkelerin ham petrol üretim miktarlarında kesintiye gitmesinin piyasadaki arz fazlasını azalttığı belirtiliyor. Bunun da fiyatları yükselttiği belirtiliyor.



Uzmanlar, ABD'nin İran ile Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların da fiyatlardaki artışta etkili olduğuna işaret ediyor.





HABER: ALİ YAĞIZ BALTACI

KAMERA: SABRİ TANSEV KARA

ulusal.com.tr