Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, "TLREF'e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurt dışına göndermesine gerek kalmayacak" dedi. Çetinkaya, "Bu yıl tamamlanmadan TL'nin dövize karşı fiyatlamalarında bir referans merkez olmasını amaçlayan adımlarımız olacak." ifadelerini kullandı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, açıklamalarda bulundu.



Çetinkaya, şunları söyledi:



"Uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF'i oluşturduk.



TLREF'e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurt dışına göndermesine gerek kalmayacak.



Pay piyasamızdaki pazar yapısı kriterlerimizi çok yakında revize edeceğiz. Çok yakın zamanda bir düzenlememiz uygulamaya geçecek.



Bu yıl tamamlanmadan TL'nin dövize karşı fiyatlamalarında bir referans merkez olmasını amaçlayan adımlarımız olacak."