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Son Dakika: Cari açık 2018'de 27 milyar oldu

Ödemeler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018'de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar oldu.

Son Dakika: Cari açık 2018'de 27 milyar oldu

Ödemeler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018'de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar oldu.

TÜİK: "Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2018'de bir önceki yıla göre ortalama yüzde 1,8 arttı."

TÜİK: "Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı."


Kaynak: AA
Etiketler; #tuik
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