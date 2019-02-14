Ödemeler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018'de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar oldu.

Ödemeler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018'de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar oldu.



TÜİK: "Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2018'de bir önceki yıla göre ortalama yüzde 1,8 arttı."



TÜİK: "Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı."

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