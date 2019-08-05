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SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan maaş açıklaması! Memur maaşlarının hesaplara ne zaman yatacağı paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Facebook hesabı üzerinden memurların Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaşlarının ne zaman yatacağını duyurdu. Erdoğan, maaşların bayram öncesinde 9 Ağustos Cuma günü yatırılacağının bilgisini paylaşırken, bu haberin kamu çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Erdoğan, "Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan maaş açıklaması! Memur maaşlarının hesaplara ne zaman yatacağı paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini açıkladı.

Erdoğan, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Facebook hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Erdoğan, alınan son kararı paylaştı.

Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak.

Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. 

Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun."

ulusal.com.tr

Etiketler; #recep tayyip erdoğan #maaş #memur maaşları
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