Dolar kurunda gece yarısı hareketliliği yaşandı. Dolar gece yarısı 6,31 seviyelerine kadar yükseldi

Gece yarısı sonrası 6,31 seviyelerine kadar yükselen dolar, tekrar 5,82 seviyelerine düştü. Euro ise 6.47 seviyesinde bulunuyor.



Dolar/TL kuru, haftanın ilk saatlerine yükselişle girdi.



25 Ağustos Pazar'ı 26 Ağustos Pazartesi'ye bağlayan gece dolar ve euro kurunda büyük bir artış yaşandı. 5.70-5.80 seviyelerinde seyreden dolar kuru bir anda 6.40 seviyelerini ulaştı.



Dolar saat 2:00'da 5.82 TL'den işlem görüyor.