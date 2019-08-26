Dolarda gece yarısı hareketliliği
Dolarda gece yarısı hareketliliği
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Son dakika dolar haberleri... Dolarda gece yarısı hareketliliği (26 Ağustos 2019 Dolar ne kadar oldu)

Dolar kurunda gece yarısı hareketliliği yaşandı. Dolar gece yarısı  6,31 seviyelerine kadar yükseldi

Son dakika dolar haberleri... Dolarda gece yarısı hareketliliği (26 Ağustos 2019 Dolar ne kadar oldu)

Gece yarısı sonrası 6,31 seviyelerine kadar yükselen dolar, tekrar 5,82 seviyelerine düştü. Euro ise 6.47 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL kuru, haftanın ilk saatlerine yükselişle girdi.

25 Ağustos Pazar'ı 26 Ağustos Pazartesi'ye bağlayan gece dolar ve euro kurunda büyük bir artış yaşandı. 5.70-5.80 seviyelerinde seyreden dolar kuru bir anda 6.40 seviyelerini ulaştı.

Dolar saat 2:00'da 5.82 TL'den işlem görüyor.

Etiketler; #dolar
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