Gelen son dakika haberine göre, ABD doları, Türk lirası karşısında 7.17 seviyesini gördü. Euro ise 8.17'ye ulaştı.

Dolardaki hızlı yükselişi devam ediyor.



ABD doları, Türk lirası karşısında 7.17 seviyesini gördü. Euro ise 8.17'ye ulaştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Trabzon valilik yemeğinde yaptığı konuşmada "Milletimiz müsterih olsun. Sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Battık gittik işi sağlama alalım yoluna tevessül etmeyin. Ederseniz yanlış yaparsınız. Bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. B planını C planını uygulamak zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz" demişti.