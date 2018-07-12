Dolar yeni rekorunu kırdı... 4,97 seviyesine kadar yükselen dolar 4 lira 82 kuruşa kadar geriledi.

Dolar, türk lirası karşısındaki rekor kırdı.



Mayıs ayında 4 lira 94 kuruş seviyesine ilk defa çıkan dolar, rekorunu tazeledi.



4 lira 97 kuruşa kadar yükselen Amerikan doları, ardından 4 lira 82 kuruş seviyesine geriledi.



Dolar dün 4 lira 80 kuruş seviyesinde seyretmişti.



Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni kabinenin ilan edilmesinin hemen ardından doların lira karşısında yükseldiği görülmüştü.



Analistler gece yarısı Asya kaynaklı yaşanan düşüşte Japon bireysel yatırımcıların 'zarar-kes' satışlarının etkili olmuş olabileceğini ifade ediyor.





ulusal.com.tr