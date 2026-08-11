Son dakika: Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte 11 Ağustos 2026 canlı döviz kuru

Serbest piyasada dolar ve Euro, haftanın ikinci işlem gününe yatay ve sınırlı artışlarla başladı.

11 Ağustos 2026 Güncel Döviz Kurları

Dolar/TL: 47,73 TL

Euro/TL: 55,12 TL

Not: Kapalıçarşı ve serbest piyasa alım-satım fiyatları gün içerisinde işlem hacmine ve bankalar arası marjlara bağlı olarak ufak farklılıklar gösterebilmektedir.