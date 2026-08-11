Son dakika: Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte 11 Ağustos 2026 canlı döviz kuru

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz adımlarına ilişkin beklentiler, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte 11 Ağustos 2026 canlı döviz kuru
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Serbest piyasada dolar ve Euro, haftanın ikinci işlem gününe yatay ve sınırlı artışlarla başladı.

11 Ağustos 2026 Güncel Döviz Kurları

Son dakika: Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte 11 Ağustos 2026 canlı döviz kuru - Resim : 1

Dolar/TL: 47,73 TL
Euro/TL: 55,12 TL
Not: Kapalıçarşı ve serbest piyasa alım-satım fiyatları gün içerisinde işlem hacmine ve bankalar arası marjlara bağlı olarak ufak farklılıklar gösterebilmektedir.

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