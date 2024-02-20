Son dakika! Dolar yeni rekorunu kırdı!

İstanbul serbest piyasada dolar 30,8790 liradan, euro 33,2510 liradan güne başladı. Dolar şu sıralarda ise 30.90 lirayı geçti ve 31 TL sınırına yaklaştı.

Serbest piyasada 30,8770 liradan alınan dolar, 30,8790 liradan satılıyor. 33,2490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,2510 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,8690 lira, avronun satış fiyatı ise 33,2380 lira olmuştu.