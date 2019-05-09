Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Ulusal Kanal canlı yayınında döviz kurlarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Zelyut, "Lale devri bitti. Zor günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında ekonomide Türkiye'yi nelerin beklediğine dair değerlendirmelerde bulundu.



Zelyut, dolardaki son gelişmeleri de yorumladı.



Ekonomist Devrim Zelyut, şunları söyledi:



"Lale devri bitti. Zor günler bizi bekliyor. Bunu bir sürü iktisatçı söylüyor, bu ekranlara çıkan. Bir sürü uzman söylüyor. Bunun için çok büyük bir maharet gerekmiyor. Abdurrahman Yıldırım diyor ki, iki fırtına. Biz diyoruz ki, kasırgaların içinde hatta iki tane de değil neden kur 6.24 oldu ve kuvvetle muhtemel 6.45'e doğru bir yönelim geliştirecek. Şundan dolayı. Dünyada gerçekten, biz burada kapanıp içimizde oturduğumuz zaman, ben bazen İstanbul'u o eski Bizans'a da benzetiyorum. Nasıl o Bizans'ı sarmış Sultan Mehmet ve içerideki ahali tamamen meleklerin cinsiyetini konuşuyor. Biz de burada İstanbul'u acaba hangi parti almalı, CHP mi almalı AK Parti mi almalı, kim haksızlık yaptı, kim dürüst oldu vs, böyle bir tantana devam ederken bizi saran kürede çok büyük olaylar oluyor. Bunlardan en önemlisi, Amerika ile Çin arasında ticaret savaşı artık burada savaş çıktı. Çoktan çıktı ve bunun Türk ekonomisine çok büyük etkileri olacak."



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