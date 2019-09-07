Son dakika ekonomi haberleri! 88'inci İzmir Fuarı açıldı! Çin, partner ülke

“Fuardayız” sloganıyla bu yıl 88'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı görkemli bir törenle kapılarını açtı.

Açılışta Çin Halk Cumhuriyeti sirk ekibi ile Anadolu Ateşi dans topluluğu gösteri yaptı.

Törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, çok sayıda ülkeden üst düzey isim katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da 'demokrasi ve hukuk' vurgu yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da İzmir Enternasyonal Fuarı’nın partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye’nin yaptığı işbirliğine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından partner ülke Çin Halk Cumhuriyeti, odak ülke Hindistan ve onur konuğu iller İstanbul ve Kahramanmaraş'ın temsilcilerine plaket verildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol, Çin ve Hindistan stantlarını gezdi.

88'inci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı 6-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Sanatsal ve kültürel etkinliklerin yer alacağı fuar, katılımcı ülke ve iller arasında ticari zemin sağlayacak. 39 ülkeden 180 civarında firma katılım gösterdi. Çin ise 9 eyaletten 61 firma ile fuara katıldı.

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