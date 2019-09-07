Son dakika ekonomi haberleri! Çalışmaktan kaçınma hakkınızı kullanın

Aydınlık gazetesinde İş Güvenliği Uzmanı Şenay K. Özdoğan, çalışma hayatı ile ilgili gelen bir soruyu yanıtladı.

Özdoğan'a gelen soru ve yanıt, şu şekilde:

"Çalıştığım işyerinde bulaşık makinasında elektrik kaçağı var. Makinanın yapılacağı söylendi ama hâlâ yapılmadı. Bu durumda ne yapmamız lazım?

Çalışmaktan kaçınma hakkı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışana verilmiş bir haktır. Bu hak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13’üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Bu maddeye göre; "Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı yerlerde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda ise çalışan bu usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. Çalışanın başvurusu üzerine iş sağlığı ve güvenliği kurulunun veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakkını kullandığı döneme ait ücretini alacağı gibi, bu dönemde iş sözleşmesinden doğan ve kanunlardan gelen haklarını da kullanabilir. Çalışan talep etmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, iş sözleşmesini feshedebilir, yani işten ayrılabilir."