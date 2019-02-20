Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Talebimiz, seçim öncesi icraatla haklarımızın yeni bir mağduriyet yaratmadan iadesidir" ifadelerini kullandı. Özüpak, ayrıca, "Biz sayın Cumhurbaşkanımız ya da sözcüsünden EYT hakkı verilecek, AMA SEÇİM ÖNCESİ verilecek sözünü duymadan, Ayrıca resmi gazetede veya kanun hükmünde kararnameyle olmadığı sürece yayınlanan görsel (video, yazılar) ve haberlere riayet etmeyeceğiz." diye konuştu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, mağduriyetlerinin giderilmesi için yeni bir açıklama yaptı.



Özüpak, açıklamasında taleplerini dile getirdi.



Gönül Boran Özüpak şunları belirtti:



"Biz sayın Cumhurbaşkanımız ya da sözcüsünden EYT hakkı verilecek, AMA SEÇİM ÖNCESİ verilecek sözünü duymadan,



Ayrıca resmi gazetede veya kanun hükmünde kararnameyle olmadığı sürece yayınlanan görsel (video, yazılar) ve haberlere riayet etmeyeceğiz.



Talebimiz, seçim öncesi icraatla haklarımızın yeni bir mağduriyet yaratmadan iadesidir."



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