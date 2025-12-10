SON DAKİKA Ekonomi haberleri: Fed faiz kararını duyurdu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50–3,75 aralığına çekti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
SON DAKİKA Ekonomi haberleri: Fed faiz kararını duyurdu
Yayınlanma: Güncellenme:

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizine ilişkin kararını açıkladı. Fed, faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 3,50–3,75 aralığına çekti.

Böylece Fed, 2025 yılı içinde üç kez faiz düşürmüş ve toplamda 75 baz puanlık gevşeme adımı atmış oldu.

Fed, 2025’e yüzde 4,25–4,50 aralığındaki faizle başlamıştı. Eylül ayında yapılan ilk indirim 25 baz puan düzeyindeydi. Bunu Ekim ayında aynı ölçekte bir adım takip etti. Aralık kararıyla birlikte bu yılki üçüncü indirim tamamlandı.

JEROME POWELL’İN GÖREV SÜRESİ DOLUYOR

Siyasi açıklamalar da Fed üzerinde etkili oldu. Başkan Donald Trump’ın, görev süresi Mayıs ayında dolacak olan Jerome Powell’ın yerine kimi tercih edeceğine yönelik beklenti piyasaların odağı haline geldi. Trump’ın Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, resmi duyuru yılın başında yapılacak olsa da en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Hassett’in son dönemde yaptığı değerlendirmeler, para politikasında gevşeme yönündeki beklentileri artırmış ve Fed üzerindeki baskıyı güçlendirmişti.

ABD piyasalarında gözler şimdi Fed’in karar metnindeki tonlamaya ve 2026 projeksiyonlarına çevrildi.

Meclis'te stajyere taciz iddiası: Bir kişi görevden uzaklaştırıldıMeclis'te stajyere taciz iddiası: Bir kişi görevden uzaklaştırıldıGündem
Kastamonu’da dere yatağında bulunan anne ve oğulun ölüm nedenleri açıklandıKastamonu’da dere yatağında bulunan anne ve oğulun ölüm nedenleri açıklandıYurt
Fed faiz kararı
Günün Manşetleri
Bakanlığın 9 personeline yurt dışına çıkış yasağı!
Kuytul’dan FETÖ’ye af isteyen Arınç’a destek
Kırıkkale'de fabrika yangını!
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltındaki diğer isimler açıklandı
948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Doktorların da yer aldığı 8 kişi tutuklandı
Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandı
''Türkiye AB yeşil mutabakatını tam uyumla uygulayacak''
Türkiye'deki tüm adli emanetler mercek altında
Çok Okunanlar
Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Yatırımcıların dikkatine: 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı Yatırımcıların dikkatine: 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
SGK’dan sürpriz karar: Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme yürürlüğe giriyor! SGK’dan sürpriz karar: Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme yürürlüğe giriyor!
Fed’in faiz indirimi sonrası piyasalarda yeni senaryo Fed’in faiz indirimi sonrası piyasalarda yeni senaryo