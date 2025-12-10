SON DAKİKA Ekonomi haberleri: Fed faiz kararını duyurdu

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizine ilişkin kararını açıkladı. Fed, faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 3,50–3,75 aralığına çekti.

Böylece Fed, 2025 yılı içinde üç kez faiz düşürmüş ve toplamda 75 baz puanlık gevşeme adımı atmış oldu.

Fed, 2025’e yüzde 4,25–4,50 aralığındaki faizle başlamıştı. Eylül ayında yapılan ilk indirim 25 baz puan düzeyindeydi. Bunu Ekim ayında aynı ölçekte bir adım takip etti. Aralık kararıyla birlikte bu yılki üçüncü indirim tamamlandı.

JEROME POWELL’İN GÖREV SÜRESİ DOLUYOR

Siyasi açıklamalar da Fed üzerinde etkili oldu. Başkan Donald Trump’ın, görev süresi Mayıs ayında dolacak olan Jerome Powell’ın yerine kimi tercih edeceğine yönelik beklenti piyasaların odağı haline geldi. Trump’ın Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, resmi duyuru yılın başında yapılacak olsa da en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Hassett’in son dönemde yaptığı değerlendirmeler, para politikasında gevşeme yönündeki beklentileri artırmış ve Fed üzerindeki baskıyı güçlendirmişti.

ABD piyasalarında gözler şimdi Fed’in karar metnindeki tonlamaya ve 2026 projeksiyonlarına çevrildi.