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Son dakika ekonomi haberleri... Sahibinden.com satılıyor mu? Şirketten açıklama

İngiliz emlak şirketi Marks-Mann tarafından sahibinden.com şirketinin satın alınması için 4,8 milyar dolar teklif ettiği iddia edildi. İddialarla ilgili sahibinden.com bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün bir ulusal gazetede ‘4,8 milyar dolara sahibinden site' başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Söz konusu haber gerçeği yansıtmamakta olup şirketimizin gündeminde böyle bir konu bulunmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygılarımızla dikkatinize sunuyoruz" denildi

Son dakika ekonomi haberleri... Sahibinden.com satılıyor mu? Şirketten açıklama

İngiliz emlak şirketi Marks & Mann tarafından sahibinden.com şirketinin satın alınması için 4,8 milyar dolar teklif ettiği öne sürüldü.

SAHİBİNDEN.COM'DAN AÇIKLAMA

Sahibinden.com'dan e-ticaret platformunun satılacağına yönelik medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Bugün bir ulusal gazetede ‘4,8 milyar dolara sahibinden site' başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Söz konusu haber gerçeği yansıtmamakta olup şirketimizin gündeminde böyle bir konu bulunmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygılarımızla dikkatinize sunuyoruz.” denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #marks mann #ingiliz #sahibinden.com
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