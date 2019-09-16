Son dakika! Ekonomist Uğur Civelek'ten işsizlik rakamları değerlendirmesi: Gerçek rakam iki katı olabilir

İşsizlik rakamları açıklandı.

Mayıs ayında yüzde 12.8 olan işsizlik, haziran ayında yüzde 13 oldu.

Ekonomist Uğur Civelek, Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında önemli değerlendirmelerde bulunudu.

Civelek, "Ciddi bir kriz içerisindeyiz" dedi.

İşsizlik rakamları ile ilgili açıklamalarını sürdüren Uğur Civelek, gerçek rakamın iki katı olabileceğinin altını çizdi.

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