Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri! Ekonomist Uğur Civelek'ten canlı yayında çarpıcı EYT açıklamaları

Ekonomist Uğur Civelek, Ulusal Kanal'da Murat Şahin'in sunduğu Halkın Ekonomisi konusunda emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Uğur Civelek, Murat Şahin'in "EYT sorunu çözülecek midir yoksa sadece bir dert dinlemek için kurulan bir komisyon gibi mi görüyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

Civelek, yanıtında şunları söyledi:

"Bu soruya tek bir yanıt veremem. Ama söyleyeceğim şu. Türkiye eğer sorunlarını gerçekten çözmek istiyorsa bunun da kurallı piyasa anlayışı ile olmayacağını kabul ediyor da kamunun işin lokomotifi olmak zorunda kaldığını görüyorsa o zaman radikal tercihlere yönelmek durumunda. Bu radikal tercihler, üretimin desteğinden tut sosyal güvenliğe pek çok alana gidebilir. Ama bu yola girmezseniz eski tas eski hamam kamunun üstündeki yüklerin ağırlaşması, hafifleşmesin demek zorunda kalırsın. Sosyal güvenliğe yeni yük gelmesin demek zorunda kalırsın. EYT'lilerin sorunlarını bu kafayla çözemezsin. Ne üretimin sorunlarını çözebilirsin ne EYT'yi çözemezsin. Sorunların ağırlaşmasına eşlik eder, altında ezilir gidersin.

Yani, Türkiye'nin önünde iki yol var. Bir de eksen değişikliği meselesi... Türkiye, İran, Rusya ile birlikte Orta Doğu'da yeni bir refah alanı yaratmak... Emperyalistlerin etkisini azaltmak istiyorsa dış politikada radikal adımlar atmak zorunda o zaman ancak EYT'lilerin sorunları da kalıcı çözüm yoluna girer."

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