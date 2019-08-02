Şu anda İstanbul'un tüm ilçelerinde yapılıyor
Şu anda İstanbul'un tüm ilçelerinde yapılıyor
Futbolda yayın sorunu çözüldü
Futbolda yayın sorunu çözüldü
Budak'tan ifade açıklaması: 2013'te başlayan serüven
Budak'tan ifade açıklaması: 2013'te başlayan serüven
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika emekliye intibak zam, seyyanen zam haberleri... Esnafa işsizlik maaşı haberleriyle ilgili tek soru sordu! 'Düşük emekli maaşı, işsizliğe eşit'

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2018 yılında yapılan esnafa işsizlik maaşı haberleriyle ilgili flaş bir paylaşım yaptı. Facebook hesabından mesaj paylaşan Erdursun, "Bu haber 2018’in! 2019’da Esnafa işsizlik maaşı haberleri yapılıyordu ne oldu bilgisi olan var mı? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar... Hiç 2019 olmayacak mı sandınız, millet unutur hatırlayan olmaz mı sandınız...!" diye sordu. Erdursun'un mesajına göre, düşük emekli maaşı işsizliğe eşit geliyor. Özgür Erdursun, emekli maaşlarına intibak ya da seyyanen zammın yapılması gerektiğini, aksi halde gençlerin iş bulamayacağını ifade etti

Son dakika emekliye intibak zam, seyyanen zam haberleri... Esnafa işsizlik maaşı haberleriyle ilgili tek soru sordu! 'Düşük emekli maaşı, işsizliğe eşit'

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2018 yılında yapılan esnafa işsizlik maaşı haberleriyle ilgili tek bir soru sordu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdursun, şunları belirtti:

"Bu haber 2018’in! 

2019’da Esnafa işsizlik maaşı haberleri yapılıyordu ne oldu bilgisi olan var mı? 

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar... 

Hiç 2019 olmayacak mı sandınız, millet unutur hatırlayan olmaz mı sandınız...!"

Erdursun'un mesajına göre, düşük emekli maaşı işsizliğe eşit geliyor.

Özgür Erdursun, emekli maaşlarına intibak ya da seyyanen zammın yapılması gerektiğini, aksi halde gençlerin iş bulamayacağını ifade etti.

Erdursun, "Bugün 4.5 milyon emekli çalışıyor ve iş arıyor! Bugünkü ekonomik şartlarda 1200-1300 TL emekli maaşıyla geçinirim demek matematik fizik kurallarına aykırı! Sistem böyle giderse 3-5 seneye kadar 6-7 milyon emekli çalışma hayatında olacak, peki gençler nasıl iş bulacak!" paylaşımı yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #esnafa işsizlik maaşı #özgür erdursun #serbest muhasebeci mali müşavir #sosyal güvenlik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.