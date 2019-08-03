Son dakika emekliye intibak zam, seyyanen zam haberleri... Sosyal güvenlik uzmanı, esnafa işsizlik maaşı haberleriyle ilgili sadece bir soru sordu! 'Düşük emekli maaşı, işsizliğe eşit'

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2018 yılında yapılan esnafa işsizlik maaşı haberleriyle ilgili flaş bir paylaşım yaptı. Facebook hesabından mesaj paylaşan Erdursun, "Bu haber 2018’in! 2019’da Esnafa işsizlik maaşı haberleri yapılıyordu ne oldu bilgisi olan var mı? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar... Hiç 2019 olmayacak mı sandınız, millet unutur hatırlayan olmaz mı sandınız...!" diye sordu. Erdursun'un mesajına göre, düşük emekli maaşı işsizliğe eşit geliyor. Özgür Erdursun, emekli maaşlarına intibak ya da seyyanen zammın yapılması gerektiğini, aksi halde gençlerin iş bulamayacağını ifade etti

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2018 yılında yapılan esnafa işsizlik maaşı haberleriyle ilgili tek bir soru sordu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdursun, şunları belirtti:



"Bu haber 2018’in!



2019’da Esnafa işsizlik maaşı haberleri yapılıyordu ne oldu bilgisi olan var mı?



Yalancının mumu yatsıya kadar yanar...



Hiç 2019 olmayacak mı sandınız, millet unutur hatırlayan olmaz mı sandınız...!"



Erdursun'un mesajına göre, düşük emekli maaşı işsizliğe eşit geliyor.



Özgür Erdursun, emekli maaşlarına intibak ya da seyyanen zammın yapılması gerektiğini, aksi halde gençlerin iş bulamayacağını ifade etti.



Erdursun, "Bugün 4.5 milyon emekli çalışıyor ve iş arıyor! Bugünkü ekonomik şartlarda 1200-1300 TL emekli maaşıyla geçinirim demek matematik fizik kurallarına aykırı! Sistem böyle giderse 3-5 seneye kadar 6-7 milyon emekli çalışma hayatında olacak, peki gençler nasıl iş bulacak!" paylaşımı yaptı.



ulusal.com.tr



