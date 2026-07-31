Son dakika: En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de! Yeni rakam resmen yürürlükte

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun maddesi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yasal düzenleme süreci böylece tamamlanmış oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de! Yeni rakam resmen yürürlükte
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En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de kapsayan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yasal statü kazandı.

En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL oldu

Yürürlüğe giren kanun teklifiyle birlikte en düşük emekli aylığı tutarı 23 bin 552 liraya yükseltildi.

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