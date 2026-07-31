Son dakika: En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de! Yeni rakam resmen yürürlükte

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de kapsayan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yasal statü kazandı.

En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL oldu

Yürürlüğe giren kanun teklifiyle birlikte en düşük emekli aylığı tutarı 23 bin 552 liraya yükseltildi.