Son dakika: En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de! Yeni rakam resmen yürürlükte
En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun maddesi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yasal düzenleme süreci böylece tamamlanmış oldu.
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En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de kapsayan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yasal statü kazandı.
En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL oldu
Yürürlüğe giren kanun teklifiyle birlikte en düşük emekli aylığı tutarı 23 bin 552 liraya yükseltildi.