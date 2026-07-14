Son dakika: En düşük emekliği aylığı belli oldu

Milyonlarca emeklinin merakla ve heyecanla beklediği kritik yasal düzenlemede çok önemli bir viraj daha geride kaldı. Son dakika gelişmesine göre, en düşük emekli maaşının 23 bin 552 Türk Lirası'na yükseltilmesini öngören ilgili kanun maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: En düşük emekliği aylığı belli oldu
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En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin madde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkartılmasına ilişkin torba kanun teklifinin 15'inci maddesi TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklifin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldükten sonra yasalaşması bekleniyor.

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