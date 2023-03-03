SON DAKİKA! Enflasyon rakamları açıklandı
TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 3,15 artış gösterdi. Enflasyon, şubatta yıllık bazda yüzde 55,18 olurken bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
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