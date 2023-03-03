SON DAKİKA! Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

SON DAKİKA! Enflasyon rakamları açıklandı
Son Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 3,15 artış gösterdi. Enflasyon, şubatta yıllık bazda yüzde 55,18 olurken bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Ayrıntılar geliyor...

# son dakika # ekonomi # enflasyon
EYT Kanunu yürürlükte DASK'a yapılan ihbarlar milyarı aştı Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor Bozdağ'dan "fahiş kira artışı" açıklaması
Çok Okunanlar
1 3 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
2 Naci Görür'ün dikkat çektiği Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor?
3 EYT Kanunu yürürlükte
4 Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi
5 TOKİ afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu