Son dakika eylül 2019 güncel kredi faiz oranları ile ilgili Ticaret Bakanı Pekcan'dan açıklama Türk Eximbank İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın güncel kredi faiz oranlarında indirim yapmasının ardından bir paylaşım yaptı.

Bakan Pekcan, şunları belirtti:

"İhracatçımızın her zaman yanında olan Türk Eximbank ihracatçı KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatçılarına yönelik TL kredi faizlerini bugün %10.65'e indirmiştir. Bu kararla Bankamız hızla aksiyon alarak ihracatçılarımızın finansman maliyetlerini daha da düşürmüş oldu."

TÜRK EXİMBANK İNDİRİM YAPTI

Türk Eximbank, finansmana erişimde ihracatçılara yeni fırsatlar sunuyor. İhracatçı KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara yönelik olarak kullandırılan 1 yıl vadeli TL kredilerin faizi yaklaşık 1 puan indirimle %10,65’e düşürüldü

İŞ BANKASI DA İNDİRDİ

İş Bankası konut kredisi faizini indirdi. İş Bankası, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar %1,17 oranı uygulayacak.

ulusal.com.tr