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Son dakika EYT gelişmesi! Canlı yayında açıkladı! "Ankara'dan sızan kulis bilgisi"

TGRT televizyonunun ana haberinde sunucu tarafından emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetiyle ilgili "Ankara'dan kulağımıza gelen bir kulis haberi de var" ifadeleri kullanıldı. Sunucu, "Ben size Ankara'dan sızan bir kulis bilgisini aktarmak istiyorum ama tekrar edeyim bu bir hazırlık çalışması kulisi. Yüzde yüz teyitli bilgi olarak düşünmeyin zaten Gönül Boran hanımla da ben bugün telefonla konuştum. O da 'Bu hep seslendirildi, yeni bir şey değil' dedi ama ben size aktarmakla mükellefim" ifadelerini kullandı

Son dakika EYT gelişmesi! Canlı yayında açıkladı! "Ankara'dan sızan kulis bilgisi"

TGRT televizyonunun ana haberinde sunucu tarafından emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetiyle ilgili "Ankara'dan kulağımıza gelen bir kulis haberi de var" ifadeleri kullanıldı.

Ana haber sunucusu, şunları söyledi:

"ANKARA'DAN SIZAN KULİS BİLGİSİ

Ben size Ankara'dan sızan bir kulis bilgisini aktarmak istiyorum ama tekrar edeyim bu bir hazırlık çalışması kulisi. Yüzde yüz teyitli bilgi olarak düşünmeyin zaten Gönül Boran hanımla da ben bugün telefonla konuştum. O da 'Bu hep seslendirildi, yeni bir şey değil' dedi ama ben size aktarmakla mükellefim.

ÇALIŞMA ANKARA'DA SESSİZ SESSİZ YÜRÜYOR

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler için hükümet sessiz sessiz çalışma bürokrasisi bir hazırlık, bir çalışma götürüyor. Adı, Finlandiya Modeli. Kulis bilgisi, bu. Nasıl olacak bu Finlandiya Modeli? Emeklilikte yaşa takılanların belli bir miktar yüzde olarak yüzde 8 yüzde 9 oranında maaşlarından eksiltmeyi az maaş almayı kabul ederlerse belli bir süre içerisinde emeklilik haklarına kavuşmaları öngörülüyor. Tekrar edelim, emekli aylıklarında belli bir indirime gidilmesini kabul etmeleri halinde yaşa takılanlar için emekliliğin teslimi edilmesi, bu hakkın verilmesi öngörülüyor. Bir fizibilite çalışmasının Ankara'da sessiz sessiz yürüdüğüne yüksek perdeden bizim kulağımıza da gelmeye başladı."

ulusal.com.tr

Etiketler; #kulis #ankara #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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