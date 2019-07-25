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Son dakika faiz oranları haberleri... Bir karar da Avrupa'dan geldi! İşte dövizde son durum (Dolar/euro kuru)

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarını değiştirmedi. ECB tarafından yapılan açıklamada "Faiz oranları, orta vadede enflasyon hedefine sürdürülebilir şekilde yaklaşılması için gerekli olduğu sürece cari seviyede veya daha düşük kalacak" denildi. ECB, vadeli dolan menkul kıymetlerin ana para ödemelerini yatırıma yönlendirmeye devam etme niyetinde. ECB Başkanı Mario Draghi, "Faizlerin 2020'nin ilk yarısına kadar cari seviyelerde veya daha düşük kalmasını bekliyoruz." dedi

Son dakika faiz oranları haberleri... Bir karar da Avrupa'dan geldi! İşte dövizde son durum (Dolar/euro kuru)

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarını değiştirmedi.

ECB, faiz oranlarının en azından 2020 yılı ilk yarıbsı boyunca cari seviyelerde veya daha düşük olmaya devam etmesini bekliyor.

Euro, ECB'nin faizleri değiştirmeme kararının ardından yükseldi.

ECB tarafından yapılan açıklamada "Faiz oranları, orta vadede enflasyon hedefine sürdürülebilir şekilde yaklaşılması için gerekli olduğu sürece cari seviyede veya daha düşük kalacak" denildi.

ECB, vadeli dolan menkul kıymetlerin ana para ödemelerini yatırıma yönlendirmeye devam etme niyetinde.

ECB, enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru ilerlemesini sağlamak için tüm enstrümanları uygun şekilde ayarlamaya hazır olmaya devam ediyor.

ECB Başkanı Mario Draghi, şunları söyledi:

"Faizlerin 2020'nin ilk yarısına kadar cari seviyelerde veya daha düşük kalmasını bekliyoruz.

Son toplantıdan bu yana gelen veriler global büyüme dinamiklerinin yumuşadığına işaret ediyor.

Enflasyon baskıları cansız.

Ekonomide hala ciddi teşviklere ihtiyaç var.

Veriler ikinci ve üçüncü çeyrekte biraz daha zayıf büyümeye işaret ediyor.

Zayıf büyüme ticarete gerilimleri, belirsizliği yansıtıyor.

Hizmetler ve inşaat sektörlerinde aktivite seviyeleri esnek.

Büyümeye görünümü etrafındaki riskler aşağı yönlü.

Enflasyonun önümüzdeki aylarda düşmesi büyük olasılık.

Enflasyon büyük olasılıkla yıl sonuna doğru yeniden yükselecek."

ulusal.com.tr

Etiketler; #avrupa #faiz oranları #avrupa merkez bankası #Euro #enflasyon #dolar
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