Fitch derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan açıklamada "Türk bankalarına yüzde 10-20 kredi büyümesi teşviki kısa vadeli bir tehdit değil. Türk bankalarına sağlanan teşvikin bankacılık sektörü kredilerinde veya bunlarla ilişkili risklerde ciddi hızlanmaya yol açması muhtemel değil" denildi

Fitch derecelendirme kuruluşu, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada şunlar denildi:



"Türk bankalarına yüzde 10-20 kredi büyümesi teşviki kısa vadeli bir tehdit değil.



Türk bankalarına sağlanan teşvikin bankacılık sektörü kredilerinde veya bunlarla ilişkili risklerde ciddi hızlanmaya yol açması muhtemel değil.



Ortaya konan hedef aralığın bazı özel sahipli bankalarda ılımı kredi büyümesi artışını motive edeceğine inanıyoruz.



Ortaya konan hedef aralığın kamu bankalarında hızlı kredi büyümesini frenleyeceğine inanıyoruz.



Eğer teşvikler gelecekte daha yüksek reel büyüme hedeflerine başlangıç ise kredi büyümesi hızlanabilir ve sektör riskleri daha ciddi şekilde artabilir."



ulusal.com.tr