Türkiye’deki faaliyetlerine son verdiğini duyuran Avustralyalı giyim markası Forever New, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden İngilizce bir açıklama yaptı. "Üzgünüz" ifadesiyle başlayan açıklamada, "Üzgünüz. Türkiye'deki Forever New Business işimizin kapandığını büyük bir üzüntü ile duyuruyoruz. Tüm müşterilerimize, tedarikçilerimize ve markanın destekçilerine teşekkür ediyoruz. Yıllarca bağlılığınız ve desteğiniz için de teşekkür ederiz ve sizinle iletişim halinde kalmayı isteriz. 30 Ocak'tan önce verilen tüm siparişlerin derhal veya tamamen iade edileceğinden emin olabilirsiniz" denildi

Avustralyalı giyim markası Forever New, Türkiye’deki faaliyetlerine son verdiğini bir açıklamayla duyurdu.



Şirketin Instagram hesabından yapılan açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle belirtiyoruz ki Türkiye’deki işlerimize son veriyoruz” açıklamasında bulunuldu.



Forever New’den yapılan açıklamada 30 Ocak tarihine kadar verilen siparişlerin teslim edileceği veya ücretlerin iade edileceği belirtildi.



Şirketin yaptığı açıklama şöyle:



"Üzgünüz. Türkiye'deki Forever New Business işimizin kapandığını büyük bir üzüntü ile duyuruyoruz. Tüm müşterilerimize, tedarikçilerimize ve markanın destekçilerine teşekkür ediyoruz. Yıllarca bağlılığınız ve desteğiniz için de teşekkür ederiz ve sizinle iletişim halinde kalmayı isteriz. 30 Ocak'tan önce verilen tüm siparişlerin derhal veya tamamen iade edileceğinden emin olabilirsiniz. Siparişle ilgili sorularınız için lütfen [email protected] adresine e-posta gönderin.



Uluslararası web sitemiz aracılığıyla Forever New alışverişine devam edebileceksiniz. Birlikte muhteşem bir yolculuk için tekrar teşekkür ederiz. Lütfen bağlantıda kalalım. Artık bizi resmi Forever New Instagram ve Facebook hesaplarımızdan takip edebilirsiniz."



ulusal.com.tr