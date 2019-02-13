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Son dakika haberleri... 13 Şubat 2019 Çarşamba akaryakıt fiyatlarına zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı gerçekleşti. Bu geceden itibaren geçerli olacak artışa göre, kalorifer yakıtında 9, fuel oilde 13 ve yüksek kükürtlü fuel oilde 12 kuruş artış oldu

Son dakika haberleri... 13 Şubat 2019 Çarşamba akaryakıt fiyatlarına zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından akaryakıt fiyatlarına zam geldiği açıklandı.

Açıklamaya göre, fiyat artışları bu geceden itibaren geçerli olacak.

Yapılan duyuruya göre zam oranları şu şekilde:

“Kalorifer yakıtında 9, Fuel Oil’de 13, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil’de 12 kuruş artış olmuştur.”

ulusal.com.tr

Etiketler; #akaryakıt
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