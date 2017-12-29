Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Jülide Sarıeroğlu ile görüştü. Çıkan sonuca göre asgari ücret net 1603 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Jülide Sarıeroğlu ile görüştü. Çıkan sonuca göre asgari ücret net 1603 TL olarak belirlendi.



GÖRÜŞMELERDE NELER OLMUŞTU?



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Bu toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olmuştu. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlık etmişti.



İkinci toplantı ise 15 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Bu toplantıda işçi tarafını temsilen Türk İş ev sahipliği yapmıştı.



Üçüncü toplantı ise geçtiğimiz günlerde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yapılmıştı. Fakat işveren tarafı, bu toplantıda bir miktardan bahsetmedi.



TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamayla tekliflerinin 1893 lira 90 kuruş olduğunu ifade etmişti. Atalay, "İşveren, hükümet bu rakamı yarın bize versinler hemen altına imzamızı atalım" diye konuşmuştu.



İşveren tarafı ise miktarı yüksek bulmuş, eleştirmişti. Sadece enflasyon rakamlarına bakarak belirlenmemesi gerektiğini, işsizlik oranının da dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştı.



ulusal.com.tr