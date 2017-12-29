Milyonlarca çalışanın gözü bugün yapılacak toplantıda. 2018 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete 2018 yılında geçerli olacak şekilde ne kadar zam yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile görüştü

Milyonlarca emekçi, çalışanın gözü bugün yapılacak ve ardından asgari ücretin açıklanacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında.



CUMHURBAŞKANI, ÇALIŞMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile görüştü.



Görüşmelerde sona gelindi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğini yaptığı, bugünkü toplantı sonrası 2018 yılında geçerli olacak asgari ücrete yapılacak zam oranı açıklanacak.



GÖRÜŞMELERDE NELER OLMUŞTU?



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Bu toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olmuştu. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlık etmişti.



İkinci toplantı ise 15 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Bu toplantıda işçi tarafını temsilen Türk İş ev sahipliği yapmıştı.



Üçüncü toplantı ise geçtiğimiz günlerde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yapılmıştı. Fakat işveren tarafı, bu toplantıda bir miktardan bahsetmedi.



TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamayla tekliflerinin 1893 lira 90 kuruş olduğunu ifade etmişti. Atalay, "İşveren, hükümet bu rakamı yarın bize versinler hemen altına imzamızı atalım" diye konuşmuştu.



İşveren tarafı ise miktarı yüksek bulmuş, eleştirmişti. Sadece enflasyon rakamlarına bakarak belirlenmemesi gerektiğini, işsizlik oranının da dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştı.



ulusal.com.tr