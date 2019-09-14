Son dakika haberleri! 2019 4A 4B 4C SSK Sosyal Güvenlik Kurumu SGK en düşük emekli maaşı ne kadar? Emekliden devletin cebine giren para ne kadar? Emekli olduktan sonra rapor parası nasıl alınır

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye'deki en düşük emekli maaşını belirtti.

Ülkemizde en düşük emekli maaşının bin lira olduğu kaydedildi.

Sigortalı çalışan bir emekliden dolayı cebine giren para ise bin bir lira 21 kuruş olduğunu belirtti.

EMEKLİLİK SONRASI RAPOR

Emekli olduktan sonra çalışan işçi hastalandığında yada rapor aldığında kendisine geçici iş göremezlik yani rapor parasının ödenmediği ifade edildi.

Ancak iş kazası yada meslek hastalığında ödeneceği kaydedildi.

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