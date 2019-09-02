Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) %1,5 azaldı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,5 azaldı

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon TL oldu.



Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %3,4 arttı, sanayi sektörü %2,7 ve inşaat sektörü %12,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri %0,3 azaldı.



Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,2 arttı.



Hanehalkı nihai tüketim harcamaları %1,1 azaldı



Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %1,1 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları %3,3 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %22,8 azaldı.



Mal ve hizmet ihracatı %8,1 arttı, mal ve hizmet ithalatı ise %16,9 azaldı



Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %8,1 artarken ithalatı ise %16,9 azaldı.



İşgücü ödemeleri %21,1 arttı



İşgücü ödemeleri, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,1, net işletme artığı/karma gelir %9,9 arttı.



İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı %37,1 oldu



İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde %35,6 iken bu oran 2019 yılının ikinci çeyreğinde %37,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %47,2'den %44,6'ya düştü.



Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018



Bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla 2018 yılında %2,8 arttı



Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2018 yılında bir önceki yıla göre %2,8 arttı.



Dört çeyrek toplamından elde edilen ve 11 Mart 2019 tarihinde %2,6 olarak yayımlanan 2018 yılı ilk büyüme tahmini, bağımsız yıllık GSYH hesabıyla %2,8 olarak revize edildi.



Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2018 yılında bir önceki yıla göre %19,7 artarak 3 trilyon 724 milyar 388 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2018 yılında %19,0 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, %12,1 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %8,2 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.



Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2018 yılında 45 bin 750 TL oldu



Kişi başına GSYH, 2018 yılında cari fiyatlarla 45 bin 750 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 693 dolar oldu.



Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları bir önceki yıla göre %0,04 arttı



Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları 2018 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %0,04 arttı. Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %56,7 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, %21,2 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %16,4 ile ulaştırma ve %14,7 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.



Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2018 yılında %14,8 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı %29,9 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları %6,6 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %0,6 azalış gösterdi.



Mal ve hizmet ihracatı 2018 yılında %7,8 artarken, ithalatı %7,8 azaldı



Mal ve hizmet ihracatı 2018 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %7,8 artarken, ithalatı % 7,8 azaldı.



İşgücü ödemeleri %19,2 arttı



Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2018 yılında bir önceki yıla göre %19,2 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir %21,6 arttı.



İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı %33,8 oldu



İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2017 yılında % 34,4 iken bu oran 2018 yılında %33,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2017 yılında %49,4 iken 2018 yılında %48,7 oldu.



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