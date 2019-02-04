Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,06 artarken, yıllık bazda yüzde 20,35 oldu. En yüksek artış, yüzde 87.88 ile çarliston biberde gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı. Buna göre, TÜFE aylık yüzde 1.06 arttı.



TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,16 artış gerçekleşti.



Aylık en yüksek artış %6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %3,62, sağlıkta %3,56, eğlence ve kültürde %3,18 ve lokanta ve otellerde %1,07 artış gerçekleşti.



Aylık en fazla düşüş gösteren grup %7,95 ile giyim ve ayakkabı oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %3,10 ile konut oldu.



Yıllık en fazla artış %30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %29,63, ev eşyası %29,07, eğlence ve kültür %23,15 ve lokanta ve oteller %19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,18 arttı



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,18, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,21 artış gerçekleşti.



Ocak 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



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